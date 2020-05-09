DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Spor Bilimleri Fakültesinin kurulması ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetenin 9 Mayıs 2020 tarihli sayısında yer alan Ekli I Sayılı listede belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve Ekli II Sayılı listede belirtilen Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında 2504 Sayılı Karar'daki 1 sayılı listeye göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.



“Büyük mutluluk duyuyoruz”

Spor Bilimleri Fakültesinin kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Ersoy, "1994 yılında Fen Edebiyat Fakültemize bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü olarak kurulup 1999 yılında ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna dönüştürülen, kurulduğu günden bu yana sadece ulusal değil uluslararası alanda da ülkemize altın madalyalar kazandırmış sporcuları yetiştiren kurumumuz yoluna Spor Bilimleri Fakültesi olarak devam edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Alınan bu kararın Üniversitemiz, Kütahya’mız ve Türk spor camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



“DPÜ daha da büyüdü ve güçlendi”

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Spor Bilimleri Fakültesinin kurulmuş olmasının DPÜ’yü daha da büyüttüğünü ve güçlendirdiğini ifade etti. Rektör Uysal, “Bu kararla fakülte sayımız 11 oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak. Kütahya’mıza daha çok ve daha nitelikli öğrenci gelecek. Zaten DPÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz ülkemizin gözde yüksekokullarındandı. Şimdiye kadar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerimiz çok sayıda uluslararası spor müsabakalarına katıldılar, farklı spor dallarında çok sayıda ödül ve madalya aldılar. Üniversitemizi, Kütahya’yı ve ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Eminim bu karardan sonra yani yüksekokulumuz fakülteye dönüştükten sonra hem üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin kalitesi hem de başarılarımız daha da artacaktır. DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi üniversitemize ve Kütahya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan aynı kararda yer alan 2 sayılı listeye göre Üniversitedeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise kapatıldı.

Öğrencilerin kayıtları başka bir işleme gerek kalmadan yeni fakülteye aktarılacak.

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