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Kütahya´da 65 yaş ve üzeri sokağa akın etti

DHA

Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler bugün verilen izinle birlikte sokakları doldurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Kütahya´da kısıtlama nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan vatandaşlar izinle birlikte sokaklara çıktı. Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanı´nda yoğunluk oluşurken,...

Kütahya´da 65 yaş ve üzeri sokağa akın etti

<br>Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler bugün verilen izinle birlikte sokakları doldurdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Kütahya´da kısıtlama nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan vatandaşlar izinle birlikte sokaklara çıktı. Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanı´nda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar izin sürelerini yürüyüş yaparak ve banklarda dinlenerek geçirdi. Ulu Cami ve Ali Paşa Cami şadırvanlarında sosyal mesafe kuralına uyarak oturan vatandaşlar,. şadırvanda sohbet etti. Sokağa çıkan Mehmet Dilsiz, yeniden dışarı çıkmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Evde televizyona baktık namazımızı kıldık. Dışarıya çıkmak çok güzel bir duygu. Temiz hava alıyorsun, insanlarla karşılaşıyorsun, Kütahya´nın güzelliklerini görüyorsunuz" dedi.<br>Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, 50 gündür dışarı çıkmadığını anlatan Abdullah Kasapoğlu, "Hava güzel, insanlar güzel bir de hastalık olmasa, 50 gündür hiç dışarıya çıkmadık. İhtiyaçlarımızı çocuklarımız komşularımız, eşimiz, dostumuz karşıladı. Mutluyuz. Çok zor oldu hazırlanıp evden dışarıya çıkmak. Ama eve de alışmıştık. Bunu da özlemiştik yürüyüş yapmak için. İnşallah tedbirler devam eder sağlığımızla sağlıklı günlere ulaşırız" diye konuştu. İrfan Varol ise 2 aydır evde olduğunu belirterek şunları söyledi:<br>"İki aydır evdeyim. Hobilerle küçük sporlarla geçirdim. Bugün dışarı çıktık ama ayaklarım et kesti, kısa mesafede yürüyünce. Hareket lazım yatalak hasta gibi olduk 2 aydır. Çok iyi dışarı çıkmak ama ayaklarım ağrıyınca zor oldu. Benim evdekilere tavsiyem kesinlikle evde spor yapsınlar. Ben yapmışken evde durmaktan ayaklarım kesildi."<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların izin süresince sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için park ve bahçelerde devriye gezerek uyarılarda bulundu.<br>TAVŞANLI´DA DA PARKLAR DOLDU<br>Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine park ve bahçelere akın etti.  Tavşanlı ilçesi 3 Eylül Parkı ve Ada mesire alanına akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkan vatandaşlar, "Evde oldukça sıkıldık. Park ve bahçelere torunlarımız yanımızda olmasa da çıkıp dolaştık, hatta onların yerine de çocuk parkına uğradık. Verilen izinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ederiz. Ayrıca tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" şeklinde konuştu. Sokağa çıkarak yürüyüş yapan ve dostları ile kısa süre de olsa sohbet etme imkanı bulan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN<br>2020-05-10 17:02:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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