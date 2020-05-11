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Sağlık çalışanı çift kazada yaralandı

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da otomobiliyle seyir halinde olan Hakan Kalan (38) aniden önüne çıkan yaban domuzuna, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü diş teknisyeni Hakan Kalan ile hemşire eşi Dilek Kalan (40) yaralandı. Kaza, geç saatlerde Kütahya-Eskişehir karayolu 20´inci kilometresinde meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi´nde diş teknisyeni olarak çalışan Hakan Kalan, yönetimindeki 26 UE 980 plakalı otomobille aniden yola çıkan yaban domuzuna, ardından ise demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hakan Kalan´ın yanı sıra araçta bulunan...

Sağlık çalışanı çift kazada yaralandı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da otomobiliyle seyir halinde olan Hakan Kalan (38) aniden önüne çıkan yaban domuzuna, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü diş teknisyeni Hakan Kalan ile hemşire eşi Dilek Kalan (40) yaralandı.<br>Kaza, geç saatlerde Kütahya-Eskişehir karayolu 20´inci kilometresinde meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi´nde diş teknisyeni olarak çalışan Hakan Kalan, yönetimindeki 26 UE 980 plakalı otomobille aniden yola çıkan yaban domuzuna, ardından ise demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hakan Kalan´ın yanı sıra araçta bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olan eşi Dilek Kalan yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi devriye gezerken kazayı gören jandarma ekipleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çift, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-11 01:31:48<br>

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