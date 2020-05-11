Başkan Doğan: "Annelerimizin kıymetini bilelim"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle, engelli çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve Emet Sakatlar Derneği Şube Başkanı Mustafa Mutlu ile birlikte, engelli çocukları ziyaret eden Başkan Doğan, çocuklara hediyeler, annelerine ise çiçek takdim etti.

Annelerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Başkan Hüseyin Doğan, ”Anneler Gününü kutlarken, aynı zamanda 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Her annemiz fedakardır ancak engelli ailelerimizin fedakarlığı çok daha kutsaldır. Bu münasebetle engelli ailelerimize ziyaret ederek şükranlarımızı sunduk. Bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa, cefakarlığa katlanarak büyüten annelerimiz, hayattaki kılavuzumuz, yol göstericimizdir. Mutluluğumuzla mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı birer evlat olmak boynumuzun borcudur. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü'nü kutluyorum” dedi.

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