DPÜ GSF öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’nın sonucuna göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 4’ü aktif ikisi de 2 mezun olmak üzere toplamda 6 öğrencisi çeşitli ödüllere layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ve genç tasarımcılarla yakın tarih konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı’na ithafen 'Hâkimiyeti Millîye' konulu Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye’deki tüm Üniversitelerin doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada, ödüle layık görülen 46 eserden 6’ı aktif ve mezun Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından alındı.

Buna göre; Görsel İletişim Tasarımı bölümü lisans öğrencilerinden Mert Bağçiçek ve Grafik bölümü mezunu öğrencilerinden Hüseyin Uzuntaş, başarı ödülü almaya hak kazandı. Lisans öğrencilerinden Halime Aladağ, Esma Taştan, Zeynep Adatepe ve Grafik bölümü mezunlarından Safa Akalay ise Sergileme Ödülüne layık görüldüler.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, öğrenciler başta olmak üzere, öğrencileri yarışmaya teşvik eden tüm öğretim üyelerine ve elemanlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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