DPÜ GSF öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ GSF öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın sonucuna göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 4'ü aktif ikisi de 2 mezun olmak üzere toplamda 6 öğrencisi çeşitli ödüllere layık görüldü.

DPÜ GSF öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’nın sonucuna göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 4’ü aktif ikisi de 2 mezun olmak üzere toplamda 6 öğrencisi çeşitli ödüllere layık görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ve genç tasarımcılarla yakın tarih konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı’na ithafen 'Hâkimiyeti Millîye' konulu Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışmasının sonuçları açıklandı.
Türkiye’deki tüm Üniversitelerin doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada, ödüle layık görülen 46 eserden 6’ı aktif ve mezun Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından alındı.
Buna göre; Görsel İletişim Tasarımı bölümü lisans öğrencilerinden Mert Bağçiçek ve Grafik bölümü mezunu öğrencilerinden Hüseyin Uzuntaş, başarı ödülü almaya hak kazandı. Lisans öğrencilerinden Halime Aladağ, Esma Taştan, Zeynep Adatepe ve Grafik bölümü mezunlarından Safa Akalay ise Sergileme Ödülüne layık görüldüler.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, öğrenciler başta olmak üzere, öğrencileri yarışmaya teşvik eden tüm öğretim üyelerine ve elemanlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan, asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan, asfalt çalışmalarını inceledi
Karantinadaki vatandaş belediyeden hindi ve tavukları için yem istedi
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaş belediyeden hindi ve tavukları ...
Altıntaş'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi
Başkan Şemsettin Akağaç: "Polis ve askerimiz gece gündüz mesai yapıyor"
YEREL HABERLER Başkan Şemsettin Akağaç: "Polis ve askerimiz gece ...
86 yaşındaki Azime Nine'nin bayrak aşkı
YEREL HABERLER 86 yaşındaki Azime Nine'nin bayrak aşkı
Başkan Doğan: "Annelerimizin kıymetini bilelim"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Annelerimizin kıymetini bilelim"
Sağlık çalışanı çift kazada yaralandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı çift kazada yaralandı
Emet'te berber ve kuaförler iş yerlerini bayram tatili sonra açacak
YEREL HABERLER Emet'te berber ve kuaförler iş yerlerini bayram ...
Jandarmadan şehit annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Jandarmadan şehit annelerine ziyaret
Vali Toraman ile eşinden “Anneler Günü” ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Toraman ile eşinden “Anneler Günü” ziyaretleri
Kütahya´da 65 yaş ve üzeri sokağa akın etti
YEREL HABERLER Kütahya´da 65 yaş ve üzeri sokağa akın etti
65 Yaş üstü park ve bahçelere akın etti
YEREL HABERLER 65 Yaş üstü park ve bahçelere akın etti
Hisarcık’ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi
Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü
Kütahya'da 65 yaş ve üstü üstü vatandaşların sokağa çıkma sevinci
YEREL HABERLER Kütahya'da 65 yaş ve üstü üstü vatandaşların sokağa ...
DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı
YEREL HABERLER DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinin kuruluşu Resmi ...
Kablo hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı yakalandı
Kaymakam Kara: "Salgının yayılmaması için çalışmalar aralıksız sürüyor"
YEREL HABERLER Kaymakam Kara: "Salgının yayılmaması için çalışmalar ...
"Salgının yayılması için çalışmalar aralıksız sürüyor"
YEREL HABERLER "Salgının yayılması için çalışmalar aralıksız ...
Seyahat belgesi olmadan gezen 2 kişi jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Seyahat belgesi olmadan gezen 2 kişi jandarmaya ...
Başkan Çalışkan: “Geleneksel değerleri yaşatıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan: “Geleneksel değerleri yaşatıyoruz”
Kütahya'nın vizyon projeleri hayata geçiyor
YEREL HABERLER Kütahya'nın vizyon projeleri hayata geçiyor
Kütahya'nın yeni müftüsü Hüseyin Demirtaş
YEREL HABERLER Kütahya'nın yeni müftüsü Hüseyin Demirtaş
Aslanapa Hastanesi'ne diş doktoru ve diş röntgen cihazı
YEREL HABERLER Aslanapa Hastanesi'ne diş doktoru ve diş röntgen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X