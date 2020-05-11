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Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, 2 polis memurunu taş atarak yaralayan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ehliyetsiz sürücü U.Ç. (17) , saat 04.00 sıralarında, Eskişehir Karayolu üzerinde uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonunda, Osman Gazi Mahallesi´nde durduruldu. Sürücü U.Ç. ile yanında bulunan N.G. (32) isimli kadın, polis ekiplerine tepki gösterdi. Muayenesi ve sigortası olmayan otomobil, otoparka çekilirken N.G. araca...

Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, 2 polis memurunu taş atarak yaralayan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.<br>Ehliyetsiz sürücü U.Ç. (17) , saat 04.00 sıralarında, Eskişehir Karayolu üzerinde uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonunda, Osman Gazi Mahallesi´nde durduruldu. Sürücü U.Ç. ile yanında bulunan N.G. (32) isimli kadın, polis ekiplerine tepki gösterdi. Muayenesi ve sigortası olmayan otomobil, otoparka çekilirken N.G. araca oturup eline aldığı tornavidayı karnına dayadı. Polisler tarafından güçlükle otomobilden indirilen N.G. gözaltına alındı. Olayı duyarak gelen N.G.´nin yakınları İ.C.G. (17), M.E. (24) ve Ö.G. (26) ise çekici ile polis ekiplerini taşladı.<br>Atılan taşların isabet ederek yaraladığı polis memurları M.Ç. ile O.A.G. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedavi altına alındı. Taş atan İ.C.G., M.E. ve Ö.G. ise biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.<br>YURT DIŞI YASAĞI İLE SERBEST KALDILAR<br>Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında 'görevli polise mukavemet', 'polis memurunu yaralamak' ve 'sosyal mesafe kuralını ihlal' suçlarından işlem yapıldı.<br>Sürücü U.Ç.'ye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye sokmak' ile 'muayene ve sigortasız araç kullanmak' suçlarından 7 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.<br>Şüphelilerden hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olduğu belirlendi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-11 13:44:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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