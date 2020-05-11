Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti

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Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından ‘1016 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında engelli vatandaşlara çiçek verilip, gıda paketi dağıtıldı.

Tokat ve Güldüren köyünde gerçekleştirilen ziyaretlerin engelli vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

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