Emet Belediyesi'ne 100 adet sperlik

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri tarafından, yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınına karşı Belediye personeli ve esnafların kullanması için 100 adet sperlik üretimi gerçekleştirdi.

Emet Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım Gürakan öncülüğünde, iki idareci ile birlikte 3D yazıcılarda üretilen siperlikler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve Emet Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım Gürakan tarafından Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a teslim edildi.

Emet Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım Gürakan, yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte, özellikle vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız hizmet eden belediye personelimize ve esnaflarımıza verilmesi için Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a teslim ettik'' dedi.

Yapılan bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''100 adet sperlik, gerekli dezenfektesi yapıldıktan sonra belediye personelimize ve esnaflarımıza verilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Emet Mesleki Eğitim Mekezi Müdürü Yıldırım'a teşekkür ediyorum'' dedi.

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