Gediz’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmasının ardından normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonları için harekete geçti. Belediye ekiplerince ilçedeki tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Covid19 salgınıyla mücadele seferberliğini tüm hızıyla sürdüren Gediz Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonları için kolları sıvadı. Gediz Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Esnaf memnun kaldı;

İlçedeki berber ve kuaför esnafı, belediye ekiplerinin yaptığı dezenfeksiyon işleminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmadan dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Rehavete kapılmayalım, evimizde kalalım

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Covid19 salgını riskinin henüz tam anlamıyla geçmediğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Belediye olarak Korona virüs Covid19'a karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Başkan Akçadurak, “Pazartesi günü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonlarımızı bu kapsamda tepeden tırnağa dezenfekte ettik. Hemşerilerimiz ve esnaflarımız için buraları hijyenik ve steril bir hale getirdik. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu zorlu süreç bitene kadar, tüm imkânlarımızı hemşerilerimiz için sonuna kadar kullanacağız” dedi.

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