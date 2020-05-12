Korona virüs nedeniyle sosyal yardımlar yoğunlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs nedeniyle sosyal yardımlar yoğunlaştı

İHA

Korona virüs nedeniyle sosyal yardımlar yoğunlaştı

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Korona virüs (Covid 19) nedeniyle artan sosyal yardımları değerlendirdi.
Kaymakam Halim, “Ekonomik istikrar paketi kapsamında, PTT aracılı ile ilçemiz genelinde 2 bin 120 muhtaç haneye bin’er TL olmak üzere, birinci faz olarak toplam 2 milyon 120 bin TL ödeme yapıldı. İkinci faz olarak adlandırılan ve ilk fazdan yararlanmamış vatandaşları kapsayan ödemelerde ise bin 557 aileye hane başı bin’er TL yardım ödemesi PTT personeli marifetiyle jandarma, polis ve bekçiler eşliğinde adresteki vatandaşlara ulaştırıldı. Üçüncü faz ile ilgili başvurular ise devam ediyor. 2 bin 445 başvuru sonuçlandırıldı. Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Mart ayında, 151 haneye 53 bin 427 TL nakdi yardım yapıldı. Nisan ayında, 463 haneye 194 bin 129 TL nakdi yardım ve 168 haneye 31 bin 920 TL tutarında gıda kolisi yardımı yapıldı. 01 Mayıs tarihinden bu yana 423 haneye 212 bin 300 TL nakdi yardım ve 25 haneye 4 bin 750 TL tutarında gıda kolisi yardımı yapıldı. Son üç ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplam 496 bin 526 TL nakdiaynisosyal yardım, vatandaşlarımızın ev adresine ulaştırıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gediz’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Gediz’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
Emet Belediyesi'ne 100 adet sperlik
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'ne 100 adet sperlik
Berber ve kuaförlere maske,sperlik,eldiven ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlere maske,sperlik,eldiven ve ...
Rektör Yardımcısı Aydın’dan Tavşanlı OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Aydın’dan Tavşanlı OSB’ye ziyaret
İşçi servisleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İşçi servisleri dezenfekte edildi
Kütahya’da 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş ...
Berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
Başkan Ceyhun'dan sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun'dan sağlık çalışanı anneleri ...
Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi
Berber ve kuaförlerde randevulu çalışma heyecanı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerde randevulu çalışma heyecanı
İnternette satışla Domaniç’i tanıtıyor
YEREL HABERLER İnternette satışla Domaniç’i tanıtıyor
Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti
Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle ...
Kadıköy´deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kadıköy´deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri ...
Yangın tatbikatındaki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Yangın tatbikatındaki kazada hayatını kaybeden ...
Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
YEREL HABERLER Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonları ...
Belediye ekiplerinden vatandaşlara ücretsiz maske
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinden vatandaşlara ücretsiz maske
Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği
YEREL HABERLER Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği
Başkan, asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan, asfalt çalışmalarını inceledi
Karantinadaki vatandaş belediyeden hindi ve tavukları için yem istedi
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaş belediyeden hindi ve tavukları ...
Altıntaş'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi
DPÜ GSF öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül
YEREL HABERLER DPÜ GSF öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığından ...
Başkan Şemsettin Akağaç: "Polis ve askerimiz gece gündüz mesai yapıyor"
YEREL HABERLER Başkan Şemsettin Akağaç: "Polis ve askerimiz gece ...
86 yaşındaki Azime Nine'nin bayrak aşkı
YEREL HABERLER 86 yaşındaki Azime Nine'nin bayrak aşkı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X