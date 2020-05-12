Kütahya'da iki bina arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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Kütahya'da, araçlardan kaçarken iki bina arasındaki boşluğa girip sıkışan 4 aylık köpek, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Mahallesi Kobak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yavru köpek, araçlardan kaçtı ve iki bina arasındaki boşluğa girdi. Boşluğun daralan bölümünde sıkışan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin sıkıştığı yere ulaşabilmek için duvarı kırarak genişletti. Uzun süren çalışma sonunda itfaiye ekipleri, köpeğe ulaşmayı başardı. Sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan yavru köpeğe itfaiye ekipleri ilk olarak su verdi.

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