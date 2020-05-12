Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvar delinerek kurtarıldı.<br>Olay, Cemalettin Mahallesi Kobak Caddesi'nde meydana geldi. İki bina arasına giren köpek, tekrar çıkmak isterken sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, duvarın bir bölümünü delerek sıkışan köpeği çıkardı. Ekipler, su verdikten sonra köpeği sokağa saldı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-12 15:15:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.