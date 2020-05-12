DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev değişimi

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini devralan Prof. Dr. Ramazan Kılıç'a Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreteri tebrik ziyaretinde bulundular.

DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini devralan Prof. Dr. Ramazan Kılıç’a Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreteri tebrik ziyaretinde bulundular.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini devralan Prof. Dr. Ramazan Kılıç’ı ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.
Dekan Prof. Dr. Ramazan Kılıç, Fakültede huzur, birlik ve beraberlik ortamını sağlamak ve görevini hakkıyla yerine getirmek için var gücüyle çalışacağını belirtti. Yeni açılacak bölüm ve yeni öğretim üyeleriyle daha da güçlü bir kadroyla eğitimin devam edeceğini ifade etti.
Rektör Kazım Uysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin üniversitenin en büyük ve en eski fakültesi olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında;” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin 8 binden fazla öğrencisi var. Ben, öncelikle üniversitemizin en büyük fakültesi dekanlığını yürüten değerli hocamız Prof. Dr. İsmail Küçükaksoy ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de bu ağır ve şerefli görevi Prof. Dr. Ramazan Kılıç hocamız ifa edecekler. Ramazan Hocama da yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Ramazan hocamız bu görevi hakkı ile yapacaktır. Kendisi idari tecrübesi olan ve fakültemizde sevilen bir arkadaşımızdır. El ele verip çalışarak üniversitemizi ve fakültemizi hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı
Başkan, iki mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan, iki mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi
Kasap, Korona virüs salgını ile ilgili Hisarcık ve Emet'e dikkat çekti
YEREL HABERLER Kasap, Korona virüs salgını ile ilgili Hisarcık ve ...
Kütahya'da iki bina arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da iki bina arasına sıkışan yavru köpek ...
Kütahya´da 7 araç sürücüsüne modifiye cezası
YEREL HABERLER Kütahya´da 7 araç sürücüsüne modifiye cezası
Korona virüs nedeniyle sosyal yardımlar yoğunlaştı
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle sosyal yardımlar yoğunlaştı
Gediz’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Gediz’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
Taksicilere dezenfekte desteği
YEREL HABERLER Taksicilere dezenfekte desteği
Emet Belediyesi'ne 100 adet sperlik
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'ne 100 adet sperlik
Berber ve kuaförlere maske,sperlik,eldiven ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlere maske,sperlik,eldiven ve ...
Rektör Yardımcısı Aydın’dan Tavşanlı OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Aydın’dan Tavşanlı OSB’ye ziyaret
İşçi servisleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İşçi servisleri dezenfekte edildi
Kütahya’da 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş ...
Berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
Başkan Ceyhun'dan sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun'dan sağlık çalışanı anneleri ...
Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi
Berber ve kuaförlerde randevulu çalışma heyecanı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerde randevulu çalışma heyecanı
İnternette satışla Domaniç’i tanıtıyor
YEREL HABERLER İnternette satışla Domaniç’i tanıtıyor
Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti
Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle ...
Kadıköy´deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kadıköy´deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri ...
Yangın tatbikatındaki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Yangın tatbikatındaki kazada hayatını kaybeden ...
Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
YEREL HABERLER Kütahya'da berber, kuaför ve güzellik salonları ...
Belediye ekiplerinden vatandaşlara ücretsiz maske
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinden vatandaşlara ücretsiz maske

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X