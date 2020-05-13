Kütahya´da 1 mahalle ve 4 sokağa koronavirüs karantinası (2)

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<br>KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI<br>Kütahya Valiliği´nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine karantina kararı aldığı yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesinde giriş-çıkışlar gece yarısından itibaren kapatıldı. Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak karantina süreci başlatıldı. Karantina uygulanmasının başlatıldığı Gaybiefendi Mahallesi´ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokakları da polis ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen sokak ve mahallede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-13 01:40:17<br>

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