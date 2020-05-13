Altıntaş'ta sıcak asfalt çalışması

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Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve beraberindeki yetkililer, sıcak asfalt yapımı devam eden AlıncıkIşıklar köyü grup yolunda incelemelerde bulundu.

Altıntaş AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl 4 kilometresi tamamlanan AlıncıkIşıklar grup köy yolumuzun kalan 7 kilometrelik kısmı için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimiz Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele ederken köy yollarımızda çalışmalarımızı da ihmal etmiyor. Grup yolumuz İl Özel İdaresi sıcak asfalt ekibimizin özverili çalışmalarıyla inşallah kısa sürede tamamlanacaktır. Bugün, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve Belediye Başkanı Arif Teke ile çalışmaları yerinde inceledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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