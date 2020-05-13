Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ihtiyaçlar karşılanıyor

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA kent merkezinde Covid-19 vakaları görülünce karantinaya alınan bir mahalle ile 4 sokakta vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor.<br>Kütahya´da hava sıcaklığındaki artışla birlikte sokaklarda kalabalıklar oluşunca koronavirüs vakaları arttı. On gün önce yaklaşık 100 olan pozitif vaka sayısı, 197´ye yükseldi. Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakaların görüldüğü Perli Mahallesi'nin tamamında, Gaybiefendi Mahallesi´nde ise Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokaklarda 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Karantina, gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. <br>Yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesi´ne giriş-çıkışlar, jandarma tarafından demir bariyerler konularak kapatıldı. Gaybiefendi Mahallesi´nde 250 hanenin bulunduğu 4 sokakta ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlem aldı.<br>Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-13 12:34:27<br>

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