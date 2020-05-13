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Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ihtiyaçlar karşılanıyor

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA kent merkezinde Covid-19 vakaları görülünce karantinaya alınan bir mahalle ile 4 sokakta vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor. Kütahya´da hava sıcaklığındaki artışla birlikte sokaklarda kalabalıklar oluşunca koronavirüs vakaları arttı. On gün önce yaklaşık 100 olan pozitif vaka sayısı, 197´ye yükseldi. Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakaların görüldüğü Perli Mahallesi'nin tamamında, Gaybiefendi Mahallesi´nde ise Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokaklarda 14...

Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ihtiyaçlar karşılanıyor

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA kent merkezinde Covid-19 vakaları görülünce karantinaya alınan bir mahalle ile 4 sokakta vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor.<br>Kütahya´da hava sıcaklığındaki artışla birlikte sokaklarda kalabalıklar oluşunca koronavirüs vakaları arttı. On gün önce yaklaşık 100 olan pozitif vaka sayısı, 197´ye yükseldi. Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakaların görüldüğü Perli Mahallesi'nin tamamında, Gaybiefendi Mahallesi´nde ise Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokaklarda 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Karantina, gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. <br>Yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesi´ne giriş-çıkışlar, jandarma tarafından demir bariyerler konularak kapatıldı. Gaybiefendi Mahallesi´nde 250 hanenin bulunduğu 4 sokakta ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlem aldı.<br>Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-13 12:34:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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