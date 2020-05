Yılkı atları sürü halinde görüntülendi

<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında Yaylacık ormanlarında yaşayan yılkı atları, motokros sporcularının kask kameralarına yansıdı.<br>Yaylacık ormanlarına giden motokros sporcuları İhsan Özyurt ve Engin Göktepe, yılkı atı sürüsüne rastladı. Motosikletlerin önünden sürü halinde bir süre giden yaklaşık 60 kadar at, daha sonra orman içlerinde gözden kayboldu. Atlar, kask kamerası görüntülerine yansıdı. İki sporcu, atları ilk kez bu kadar kalabalık gördüklerini söyledi.<br>Sporculardan İhsan Özyurt, sürünün kalabalık olduğuna dikkat çekerek, "Sporcu arkadaşlarla Yaylacık ormanlarına gittiğimizde daha önce az sayıda bu atlardan görüyorduk. Bu sefer gittiğimizde ise sayı oldukça çoktu. Yaklaşık 60 kadar yılkı atı ile karşılaştık. Her zaman bu atları görmek nasip olmuyor. Bu sefer iyi oldu. Allah'tan yanımızda kask kameramız vardı da bu güzellikleri çekebildik. Her daim yanımızda kamera olmadığı için görsek de bunları gösterme imkanımız olmuyordu. Bu sefer atların görüntülerini yakaladık ve bu sürülerin çokluğu muhteşem oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN<br>2020-05-13 14:41:27<br>

