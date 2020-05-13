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Kütahya’ya muayene için gelen korona hastaları hastanede konaklayacak

İHA

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine muayene işlemleri için gelen korona virüs hastaları tetkik süreçlerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası hasta servisinde konaklayabilecek.

Kütahya’ya muayene için gelen korona hastaları hastanede konaklayacak

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine muayene işlemleri için gelen korona virüs hastaları tetkik süreçlerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası hasta servisinde konaklayabilecek.
Vali Ömer Toraman Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs (Covid19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına alınan kararlar açıklandı. Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta olduğu ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığına vurgu yapılan açıklamada, “İl merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine ilçelerimizden Korona virüs (Covid19) kapsamında muayene ve tetkik işlemleri için gelen ve hastaneye yatışı gerekmeyen hastalarımızın, muayene ve tetkik süreçlerinde konaklayabilmesi için Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası hasta servislerinin boşaltılarak kullanıma hazır hale getirilecektir. Hastanede yatarak tedavi görmesi gerekmeyen veya hastanede yatarak tedavi sürecini tamamlayıp idame tedavisinin evde devam edilmesi uzman hekimler tarafından uygun görülen hastaların, toplum ve ailesi için risk oluşturmasını önlemek için, evde tedavi sürecini bu kapsamda hazırlanan Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ek Hizmet Binasında konaklatılarak tamamlamalarına, yemek hizmetlerinin Kızılay tarafından karşılanmasına, uygulamanın 14 Mayıs 2020 gece 00.01 itibarıyla başlayacaktır” denildi.
Açıklamada Tavşanlı ve Simav ilçelerinde hastanede yatarak tedavi görmesi gerekmeyen veya hastanede yatarak tedavi sürecini tamamlayıp idame tedavisinin evde devam edilmesi uzman hekimler tarafından uygun görülen hastaların, toplum ve ailesi için risk oluşturmasını önlemek amacıyla geçici süreyle konaklatılmaları için yurt planlamasının yapılarak kullanıma hazır hale getirileceği ifade edildi.

“Ek pazar yeri açılmayacak”
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mevcut semt pazarları haricinde bayrama özel (bayram pazarı, sosyete pazarı) gibi ek pazar yerleri açılmamasına karar verilen açıklamada, “Toplu yaşam alanı kapsamında olan ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Zafer Meydanı, Saman Pazarı Asım Gündüz Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (FSM), Atatürk Bulvarı, Sevgi Yolu, Menderes Caddesinde vatandaşlarımıza maske takma zorunluluğu getirilmesine, uygulamanın 14 Mayıs 2020 gece 00.01 itibari ile başlaması kararlaştırılmıştır” denildi.

“Trafik kontrol noktası sayısı artırılacak”
İl ve ilçelerde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla trafik yoğunluğunu azaltmak için şehir içerisinde trafik kontrol noktası sayısının artırılacağı belirtilen açıklamada, “Araç içi kişi sayısı, sosyal mesafe ve maske kullanımının kontrollerinin yapılmasına, hususi araçlarda aynı anda sürücü dahil en fazla 4 kişi ile seyahat edilebilecek. Toplu taşıma araçlarının sefer sıklıkları artırılacak. Ramazan Bayramı arifesinde ve bayram sürecinde mezarlıkların aşırı yoğunluk oluşturulmayacak şekilde ziyarete açık olacak. Mezarlıklara tek noktadan kontrollü giriş çıkış sağlanacak. Sosyal mesafe kuralına riayet edilecek ve vatandaşlara mezarlık ziyareti esnasında maske takma zorunluluğu getirilecek. 12 Mayıs 2020 tarih ve 202027 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararına 5.Maddesinde “Belgelemek kaydıyla aşağıda belirtilen meslek grupları ve kişilerin istisna kapsamında değerlendirilecek. 12 Mayıs 2020 tarih ve 202027 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararına 5. Maddesinin ö bendinden sonra “Küçükbaşbüyükbaş hayvanların bakımını yapanlar ve otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler” ibaresi eklenmiş olup, Küçükbaşbüyükbaş hayvanların bakımını yapanlar ve otlatanlar ile arıcılık faaliyetini yürütenlerin karantina ile ilgili olarak hayvancılık faaliyetleri ile sınırlı kalmak kaydıyla istisna kapsamında değerlendirilmiştir. Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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