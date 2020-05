Rektör Uysal, video konferans yöntemiyle öğrencilerle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, video konferans yöntemiyle öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden video konferans sistemine bağlanan öğrenciler hem bulundukları şehirlerde yaşadıklarını, uzaktan eğitim sürecinde neler yaşadıklarını anlattılar, hem de merak ettikleri soruları Rektöre sordular.



“Final sınavlarını yüz yüze değil uzaktan yapacağız”



Finallerin ödev yoluyla mı? Yoksa uzaktan sınav yoluyla mı yapılacak? Sorusuna cevap veren Rektör Kazım Uysal, “ Şu an itibari ile kesin olan konu şu: Final sınavlarını yüz yüze değil uzaktan yapacağız. Yani sizleri Kütahya’ya çağırmayacağız, sınavları uzaktan yapacağız. Ancak final sınavlarının nasıl olması ile ilgili senatomuz henüz bir karar almadı. Yakında, belki perşembe günü bir karar alacak. Biliyorsunuz, ara sınav şartları çok değişmedi. Ancak ülke genelinde bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Biz de hocalarımızı serbest bırakmayı düşünüyoruz. Hocalarımızı serbest bırakarak isteyen test, isteyen ödev, isteyenin de proje ödevi olarak yapmasını istiyoruz. Çünkü her bölümün kendine özel şartları var. Burada kararı hocalarımızın vermesinin daha uygun olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



“YÖK’ün sunduğu kayıt dondurma hakkı bir yarıyıl için geçerli”



YÖK tarafından öğrencilere verilen kayıt dondurma hakkının bir yarıyıl için geçerli olduğunu söyleyen Rektör Uysal,” Önümüzdeki Eylül ayından itibaren öğrencilerin eğitimlerine üniversite ortamında devam etmesinin önünde şu an için bir engel görünmüyor. Ancak YÖK bu süreyi uzatmayı isterse biz de bu hakkı öğrencilerimize sunarız. Normal şartlarda yaz okulu uzaktan eğitimle olmuyordu. Ancak bu konuyu senatoya getirip yaz okulunu da uzaktan eğitimle açmayı düşünüyoruz. Senato üyesi olan çalışma arkadaşlarımız da öğrencilerimizin mağdur olmaması için açılmasını istiyor. Bu kararın yüzde 8090 gibi bir oranla geçeceğini söyleyebilirim” dedi.



“Yaz okulu uygulaması için fakültelerin ve ilgili dersin öğretim üyesinin onayı da gerekiyor”



Senato’nun uzaktan yaz okulu açma kararının ardından uygulanması için fakültelerin ve ilgili dersin öğretim üyesinin onayının da gerektiğini belirten Uysal,” Böyle bir kararı okulumuzun fakülte ve öğretim üyelerine verdiği bir yetki olarak düşünebilirsiniz. Ancak şunu da bilmeniz gerekir ki, bu yetkiyi kullanıp kullanmamak öğretim üyelerimizin ve fakültelerimizin kararıdır. Eğer bazı derslerde ya da bazı fakültelerde uzaktan eğitim sistemine katılmak istemezse Rektörlüğün bu konuda bir yaptırımı olması da söz konusu değildir. Staj konusuna gelince; Öğrencilerimiz stajlarını iş yerlerinde yapılabilecekse, yapacaklar. Eğer yapamıyorsa, stajları da proje ödevi ve benzeri yöntemlerle yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.



“Eylül ayına kadar sizleri Kütahya’ya çağırmayı düşünmüyoruz”



Yaz okulunun örgün öğretim olarak uygulanmasının mümkün olup olmadığı sorusunu da cevaplandıran Rektör Uysal,” Virüsün yayılma seyrine ve salgının kontrol altına alınma durumuna göre değişir. Ancak salgının önlenmesinin ağustos ayına kadar mümkün olmadığı tahmin ediliyor. Salgının yayılmasını önlemek, sizin sağlığınızı tehlikeye atmamak için Eylül ayına kadar sizleri Kütahya’ya çağırmayı düşünmüyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Uzaktan eğitimi siz de sevdiniz, biz de sevdik”



Uzaktan eğitimin sürekli olmasının söz konusu olup, olmadığı yolundaki soruyu cevaplandıran Uysal.” Uzaktan eğitimi siz de sevdiniz, biz de sevdik. Güzel bir eğitim yöntemi olduğunu anladık. Normalde YÖK, uzaktan eğitime tüm eğitim sürecinin yüzde 20’si oranında izin veriyordu. Şimdi şartların gereği tamamı uzaktan oldu. Bizler uzaktan eğitim konusunda büyük bir deneyim kazandık. Siz de dilediğiniz yerden katılabiliyorsunuz. Salgın süreci sonrasında temel teorik derslerimizin yüzde 20’sini uzaktan vermeye devam etmeyi planlıyoruz. DPÜSEM’den de söz etmek istiyorum. DPÜSEM bu yıla çok iyi başlamıştı, ancak salgın süreci buradaki çalışmaları kesintiye uğrattı. Burada yürütülen eğitimlerin bir süre sonra örgün eğitimin bir parçası olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu, DPÜSEM’in de dahil olduğu uzaktan eğitim sistemi bir süre sonra eğitimin merkezine yerleşecek. Esnek sürelerle yürütülmesi ve ekonomik olması da avantaj ve ben uzaktan eğitim sisteminin faydalı olacağına inanıyorum” dedi.



“Öğrencilerimizi çok özledik”



Öğrencileri çok özlediğini ve en kısa zamanda Kütahya’da, üniversitede bir arada olmayı beklediğini ifade eden Rektör Kazım Uysal, “Siz burada değilken Üniversitemizde çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Parkbahçelerimizin bakımını yapıyoruz. Evliya Çelebi Yerleşkemizdeki göletlerin su berraklığını arttırıcı çalışmalar yapıyor, su seviyesini yükseltiyor, etrafını güzelleştiriyoruz. Rektörlüğün önündeki havuzları tamir edeceğiz. Çok farklı türde bir kamyon ağaç getirdik ve yerleşkemize diktik. Çiçekler ekmeye başladık. Bütün bunların fotoğraflarını sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında güneş enerji tarlası kuracağız ve altına otopark ve öğrenci topluluklarımız için çeşitli bölümler yapacağız. Gençler, keşke Kütahya’da olsaydınız. Şu günler Kütahya’nın en güzel günleri. Bahar geldi. İnşallah en kısa sürede bir araya gelecek, kampüsümüzde, şehir merkezinde Sevgi Yolu'nda dolaşacağız. Üniversitemizde sizlerle birlikte eğitim çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak şimdilik belli bir süre daha evde kalmaya ve sabırlı olmaya çalışalım’ diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.