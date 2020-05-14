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Kütahya’da Konona virüs denetimleri sürüyor

İHA

Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca tedbir ve kararlara uymayan 65 yaş üzeri 62, 20 yaş altı 106, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 43 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kütahya’da Konona virüs denetimleri sürüyor

Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca tedbir ve kararlara uymayan 65 yaş üzeri 62, 20 yaş altı 106, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 43 kişiye idari para cezası uygulandı.
Önlem ve tedbirlere uymayan şehir ve şehirlerarası çalışan 5 toplu taşıma aracı ile alınan tedbir kararlarına uymayan 43 kişi olmak üzere 259 olaya müdahale edilerek 561 şahsa 274 bin 891 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Kütahya il genelinde 39 bin 88 araç kontrol edildi. Tedbir ve kurallara uymadığı tespit edilen bin 532 kişiye idari yaptırım cezası uygulanırken 204 araç trafikten men edildi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ve kontroller kapsamında 20 Nisan14 Mayıs tarihleri arasında il genelinde uygulama noktalarında 329 bin 106 kişinin ateş ölçümü yapıldı.
22 Mart14 Mayıs tarihleri arasında il genelinde 65 yaş üzeri 142 kişiye 59 bin 448 TL, 20 yaş altı 667 kişiye 273 bin 831 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 380 kişiye 445 bin 736 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
8 bin 649 market, bakkal kontrol edildi. 12 iş yerine 7 bin 75 TL, marketlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 18 kişiye 6 bin 272 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
28 Mart14 Mayıs tarihleri arasında 370 bin 702 araç, 567 bin 2 kişi kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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