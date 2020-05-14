Kütahya´da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya´da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Valiliği, son 54 günde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere uymadığı belirlenen bin 418 kişiye idari ceza uygulandığın, 204 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı. Son dönemde pozitif vaka sayısının artış gösterdiği kentte denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Kütahya Valiliği, yapılan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaparak, halkın koronavirüs tedbirlerine uymasını istedi. Güvenlik güçleri tarafından uygulama noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde 329 bin 106 kişinin ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca 39 bin 88 araç kontrol...

Kütahya´da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Valiliği, son 54 günde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere uymadığı belirlenen bin 418 kişiye idari ceza uygulandığın, 204 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.<br>Son dönemde pozitif vaka sayısının artış gösterdiği kentte denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Kütahya Valiliği, yapılan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaparak, halkın koronavirüs tedbirlerine uymasını istedi. Güvenlik güçleri tarafından uygulama noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde 329 bin 106 kişinin ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca 39 bin 88 araç kontrol edildi, 204 araç trafikten men edildi. Tedbir ve kurallara uymadığı tespit edilen bin 418 kişiye idari ceza uygulandı.<br>Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 Mart 14 Mayıs tarihleri arasındaki 54 günde 65 yaş üzeri 142 kişiye 59 bin 448 lira, 20 yaş altı 667 kişiye 273 bin 831 lira idari yaptırım cezası, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 380 kişiye ise 445 bin 736 lira idari para cezası uygulandı.<br>Kütahya Jandarma Komutanlığı´nca ise tedbir ve kararlara uymayan 65 yaş üzeri 62, 20 yaş altı 106, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 43 kişiye para cezası kesildi.<br>Öte yandan 8 bin 649 market ve bakkal kontrol edilirken, 12 iş yerine 7 bin 75 lira, marketlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 18 kişiye ise 6 bin 272 lira idari yaptırım cezası uygulandığı ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-14 15:38:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden bakanlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden bakanlara ...
Kütahya’da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve dane mısır tohumu desteği
YEREL HABERLER Kütahya’da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve dane mısır ...
Kütahya’da Konona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kütahya’da Konona virüs denetimleri sürüyor
Tedbirler kapsamında toplamda 250 bin 971 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Tedbirler kapsamında toplamda 250 bin 971 TL ceza ...
Başkan Yusuf Çalışkan: "Ülkemize güç, milletimize güven, toprağımıza hayat veriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yusuf Çalışkan: "Ülkemize güç, milletimize ...
Rektör Uysal, video konferans yöntemiyle öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Uysal, video konferans yöntemiyle öğrencilerle ...
Kütahya'daki 53 bin dekarlık alanda sulu tarım
YEREL HABERLER Kütahya'daki 53 bin dekarlık alanda sulu tarım
Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs kararları
YEREL HABERLER Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs ...
Beşkarış barajı tarıma büyük katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Beşkarış barajı tarıma büyük katkı sağlıyor
Müdür Keskin: "Ormanlarımızın doğal yapısını bozmamaya özen gösteriyoruz"
YEREL HABERLER Müdür Keskin: "Ormanlarımızın doğal yapısını ...
Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu
YEREL HABERLER Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç ...
Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimiz daha modern olacak"
YEREL HABERLER Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimiz daha modern olacak"
Kütahya’da toplam tarım alanı yüzde 0,1 artış gösterdi
YEREL HABERLER Kütahya’da toplam tarım alanı yüzde 0,1 artış ...
Emet'te 'Emniyet kemeri' takmayan sürücülere ceza
YEREL HABERLER Emet'te 'Emniyet kemeri' takmayan sürücülere ceza
Kütahya’ya muayene için gelen korona hastaları hastanede konaklayacak
YEREL HABERLER Kütahya’ya muayene için gelen korona hastaları ...
Karantina sürecini tamamlayanlardan teşekkür mektupları
YEREL HABERLER Karantina sürecini tamamlayanlardan teşekkür ...
Kaymakam Poçanoğlu: “Pandemi sürecini çok iyi götürüyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Poçanoğlu: “Pandemi sürecini çok iyi ...
Rektör Uysal: “Ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız”
YEREL HABERLER Rektör Uysal: “Ülke olarak bu felaketin altından da ...
Yılkı atları sürü halinde görüntülendi
YEREL HABERLER Yılkı atları sürü halinde görüntülendi
Kütahya'da çocuklar kısıtlama sonrası parklarda arkadaşlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Kütahya'da çocuklar kısıtlama sonrası parklarda ...
Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ihtiyaçlar karşılanıyor
YEREL HABERLER Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ...
Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ihtiyaçlar karşılanıyor
YEREL HABERLER Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ...
Kaymakam Kara, kontrol noktalarını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Kara, kontrol noktalarını denetledi
Kütahya'da karantinada bulunan son grup da memleketlerine uğurlandı Yurt dışından gelen vatandaşların karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Kütahya'da karantinada bulunan son grup da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X