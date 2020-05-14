İhtiyaç ve talepler, 3 bakana ayrı ayrı iletildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İhtiyaç ve talepler, 3 bakana ayrı ayrı iletildi

İHA

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve AK Parti Kütahya milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

İhtiyaç ve talepler, 3 bakana ayrı ayrı iletildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve AK Parti Kütahya milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, bakanlara yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, Kütahya'da halen yapılmakta olan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgi bilgi alış verişinde bulundular.
Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir dönemden geçtiğimiz Covid19 pandemi sürecinde AK Parti teşkilatları olarak, önceliğimiz her alanda memleketimizi ve hemşehrilerimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturmak olmuştur” denildi.
Her 3 bakana yapılan ziyarette Kütahya’nın ihtiyaç ve taleplerinin ayrı ayrı iletildiği belirtilen açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bakanlığımızın ilçelerimizde yapacağı yatırımları, İlimizdeki Yüzme Havuzunda gelinen son aşamalar ile Şehir Stadyumu hakkındaki ihtiyaç ve taleplerimizi ilettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na 'hayırlı olsun' ziyaretimizde bakanımıza, başta ilçe bağlantı yollarımızın ödeneklerinin arttırılması olmak üzere TavşanlıDomaniç, AbideSimav, HisarcıkGediz ve YenikentUşak yollarımız ile ilgili 2020 yılında yapılacak çalışmalar hususundaki taleplerimizi bildirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’u ziyaretimizde ise uzunca bir süredir takip ettiğimiz ve özellikle üzerinde durduğumuz, Cumhurbaşkanımızın da 2018 seçim beyannamesinde belirttiği, projesi belli bir noktaya gelmekle birlikte en kısa zamanda ihalesi yapılacak olan Millet bahçesinin son durumunu istişare ederek, Simav ve Pazarlar ilçemizdeki kentsel dönüşüm hususundaki taleplerimizi bizzat ilettik. Ayrıca ilimizdeki Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santrallerinin tekrar faaliyete geçirilmesi hususunda durum değerlendirmesinde bulunduk. Her koşulda, Kütahya’mızın ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, bakanlarımız ile bizzat görüşerek yerinde ve zamanında takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz inşallah. Tüm hemşehrilerimizin Ramazanı Şerifini tebrik ediyor, selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da 69 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 69 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ...
Rektör Kavuncu: "Kütahya, Covid-19'da tepe noktayı hala görmedi"
YEREL HABERLER Rektör Kavuncu: "Kütahya, Covid-19'da tepe noktayı ...
Kütahya´da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kütahya´da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden bakanlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden bakanlara ...
Kütahya’da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve dane mısır tohumu desteği
YEREL HABERLER Kütahya’da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve dane mısır ...
Kütahya’da Konona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kütahya’da Konona virüs denetimleri sürüyor
Tedbirler kapsamında toplamda 250 bin 971 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Tedbirler kapsamında toplamda 250 bin 971 TL ceza ...
Başkan Yusuf Çalışkan: "Ülkemize güç, milletimize güven, toprağımıza hayat veriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yusuf Çalışkan: "Ülkemize güç, milletimize ...
Rektör Uysal, video konferans yöntemiyle öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Uysal, video konferans yöntemiyle öğrencilerle ...
Kütahya'daki 53 bin dekarlık alanda sulu tarım
YEREL HABERLER Kütahya'daki 53 bin dekarlık alanda sulu tarım
Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs kararları
YEREL HABERLER Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs ...
Beşkarış barajı tarıma büyük katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Beşkarış barajı tarıma büyük katkı sağlıyor
Müdür Keskin: "Ormanlarımızın doğal yapısını bozmamaya özen gösteriyoruz"
YEREL HABERLER Müdür Keskin: "Ormanlarımızın doğal yapısını ...
Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu
YEREL HABERLER Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç ...
Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimiz daha modern olacak"
YEREL HABERLER Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimiz daha modern olacak"
Kütahya’da toplam tarım alanı yüzde 0,1 artış gösterdi
YEREL HABERLER Kütahya’da toplam tarım alanı yüzde 0,1 artış ...
Emet'te 'Emniyet kemeri' takmayan sürücülere ceza
YEREL HABERLER Emet'te 'Emniyet kemeri' takmayan sürücülere ceza
Kütahya’ya muayene için gelen korona hastaları hastanede konaklayacak
YEREL HABERLER Kütahya’ya muayene için gelen korona hastaları ...
Karantina sürecini tamamlayanlardan teşekkür mektupları
YEREL HABERLER Karantina sürecini tamamlayanlardan teşekkür ...
Kaymakam Poçanoğlu: “Pandemi sürecini çok iyi götürüyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Poçanoğlu: “Pandemi sürecini çok iyi ...
Rektör Uysal: “Ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız”
YEREL HABERLER Rektör Uysal: “Ülke olarak bu felaketin altından da ...
Yılkı atları sürü halinde görüntülendi
YEREL HABERLER Yılkı atları sürü halinde görüntülendi
Kütahya'da çocuklar kısıtlama sonrası parklarda arkadaşlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Kütahya'da çocuklar kısıtlama sonrası parklarda ...
Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ihtiyaçlar karşılanıyor
YEREL HABERLER Kütahya'da karantinadaki 1 mahalle ve 4 sokakta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X