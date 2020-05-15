Emet’te 5 bin kök kaçak haşhaş ele geçirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde kaçak olarak ekildiği tespit edilen 5 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Kütahya Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydıncık köyü Aşağıköy mevkiinde 250 metrekare alanda M.A.P.’nin arazisine yasa dışı haşhaş ekimi yaptığını belirledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan kontrolde, 5 bin kök haşhaş bitkisi olduğu tespit edildi. Haşhaş ekili alanlar traktörle sürülerek imha edildi.

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