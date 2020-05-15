Rektör Kazım Uysal: "Kardeşliğe kurşun sıkan eli kanlı terör örgütünü kınıyorum"

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Kütahya Dumlupınar üniversitesi Rektürü Prof. Dr. Kazım Uysal, 2 kişinin şehit edildiği Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Uysal, yaptığı açıklamada, "Eli kanlı hain terör örgütü yine insanlığa, kardeşliğe, vicdan ve 'Vefa'ya kurşun sıktı. Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

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