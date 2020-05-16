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Çakırlar köyünde 22 evden karantina kaldırıldı

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesinie 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde Korona virüs (Kovit 19) sebebiyle karantina altında bulunan 22 evin, karantinasının sona erdiği, temaslı olan 7 hanede devam edeceği belirtildi.

Çakırlar köyünde 22 evden karantina kaldırıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinie 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde Korona virüs (Kovit 19) sebebiyle karantina altında bulunan 22 evin, karantinasının sona erdiği, temaslı olan 7 hanede devam edeceği belirtildi.
Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 15 Mayıs 2020 tarihinde Kaymakam Türker Çağatay Halim Başkanlığında yapılan toplantısında, Çakırlar köyünde yapılan tetkikler sonucunda 22 hanede ev karantinasının kaldırılmasına karar verildi.
Yapılan açıklamada, "Temaslı olan 7 hanenin karantina sürecinin devam ettirilmesine, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımları uygulama kararı alındı" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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