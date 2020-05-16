Sulama kanalına düşen yaşlı kadın, öldü

<br>Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde evinin önünden geçen sulama kanalına düşen Hanife İlik (82), hayatını kaybetti. <br>Durabey köyünde oturan Hanife İlik, gece yarısı sıralarında evinin önündeki sulama kanalına düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen İlik´in cansız bedeni üçüncü köprü mevkiinde köylüler tarafından fark edilerek jandarma ekiplerine haber verildi. Ekiplerin çalışmasının ardından sudan çıkarılan Hanife İlik´in cansız bedeni, Domaniç Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT<br>2020-05-16 11:45:46<br>
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