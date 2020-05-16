Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

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Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerini ziyaret ederek yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önemleri yerinde denetleyerek, tedbirlerin uygulanması konusunda bilgi aldı.

Vali Ömer Toraman’ın başkanlık ettiği Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar ile Kütahya Valiliği koordinesinde, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları görüşüldü.

Vali Toraman, toplantıların ardından jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmalar ve kontroller hakkında bilgiler aldı.

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