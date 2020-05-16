Kütahya’da bir köy daha karantinaya alındı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü Covid19 vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hisarcık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında; Hasanlar köyü Korona virüs (Covid19) vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00’den, 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00’e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

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