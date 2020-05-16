Başkan Ceyhun, Hisarcık’ta Korona virüs önlemlerini yerinde inceledi

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hisarcık ilçesi ziyaretinde Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önemleri yerinde inceledi.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile birlikte İlçe Hastanesini ziyaretinin ardından yeni karantina ilan edilen Hasanlar köyü girişinde yol kontrolü yapan jandarma ile Gediz yolunda uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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