Kütahya’da Gençlik Haftası kutlamaları

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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 1521 Mayıs Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.

Pandemi kuralları çerçevesindeki kutlamalar Akkent Mahallesinde ve Kütahya Modern Sitesinde yapıldı. Programda mehteran ve halk oyunları ekiplerinin yaptıkları gösteriler büyük ilgi gördü. Gösteri esnasında vatandaşlar balkon ve pencerelerden salladıkları Türk Bayraklarıyla programa destek verdiler.

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