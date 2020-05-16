Emet'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi Gözlüpınar caddesi, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 PA 643 plakalı Ş.A. yönetimindeki araç ile, 43 AAZ 184 plakalı A.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.A, ile motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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