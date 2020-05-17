Kütahya'da Kabaklar köyüne korona virüs karantinası

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde korona virüse karşı bireysel izolasyonun yetersiz kalması nedeniyle 14 günlüğüne karantina kararı alındı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.



Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan vakalar görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı. Kurul tarafından yapılan açıklamada, "Kabaklar köyü korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00'den, 31 Mayıs 2020 tarihi saat 14.00'e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldı" denildi.



Kabaklar köyü giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kepçe ile jandarmanın 14 gün kalacağı bölgeye konteyner konması için zemin düzenleme çalışması yapıldı. Köye bağlantılı olan tüm yollar ilçe özel idaresine ait kepçe ile kapatıldı. Kabaklar köyünde karantinaya alınan vatandaşlardan Ali Rıza Kabak, yaptığı açıklamada, ''Köyümüz karantinaya alındı. Hasta olan arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Kızım hasta Kütahya'da yatıyor, ona da acil şifalar diliyorum'' dedi.

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