Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü öldüren baba tutuklandı (2)

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<br>TUTUKLANDI<br>Kütahya'da 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın´ın (19) yaşamını yitirmesine neden olan evli ve 2 çocuk babası Hakan İşgüzar´ı (42) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Ilgın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Öldürülen Hakan İşgüzar'ın ise otopsi işlemlerinin sürdüğü ve yarın toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-17 20:18:32<br>

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