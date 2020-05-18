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MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen hayatını kaybetti.

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen hayatını kaybetti.
Domaniç ilçesinde iki dönemdir MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten 61 yaşındaki Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Türkmen, iftar sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, "Halil İbrahim Türkmen bey hakka yürüdü Cenabı Allah’tan başkanımıza rahmet dilerken ailesine ,yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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