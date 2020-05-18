Polisten kumar operasyonunda ele geçirilen paralarla 'evde kal' mesajı

<br>Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerince baskın yapılan bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira idari para cezası uygulandı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi´nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 03.00´te bir apartmanın üçüncü katına savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ayrıca cadde üstündeki bir kişinin park halindeki otomobilde telsizle gözcülük yaptığı tespit edildi. Borsa olarak tabir edilen kumarın oynandığı masalarda yaklaşık 25 bin lira ele geçirildi. Para, zar ve pullar ile haberleşme için kullandıkları telsizlere el koyan polis ekipleri şüpheliler hakkında kumar oynamak suçundan adli soruşturma başlatırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150´şer lira idari para cezası uyguladı. Şüpheliler arasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. Polis, operasyonda ele geçirilen paralarla 'Evde kal' yazısı oluşturdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-18 16:05:22<br>

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