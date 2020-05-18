DPÜ KGSMYO’nun yılsonu e-sergisi açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu'nun farklı programlarda öğrenim gören 72 öğrencisinin eserlerinden oluşan ve esergi biçiminde hazırlanan yılsonu öğrenci sergisi açıldı.
Meslek Yüksekokulunun İç Mekan Tasarımı, Grafik Tasarımı, Mimari Dekoratif Sanatlar, Geleneksel El Sanatları, Mimari Restorasyon programlarında öğrenim gören 72 öğrencinin eserlerinden oluşan esergide öğrenciler, aldıkları eğitimleri yaptıkları uygulamayla esere dönüştürdüler.
Esergi DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar MYO'nun internet sayfası kgsmyo.dpu.edu.tr'den ziyaret edilebilecek.
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