Babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da babasını dövdüğünü iddia ettiği Y.E.D.´yi sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayıp kaçan Cavit T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Y.E.D. ise hastanede tedavi altına alındı.<br>Olay, Zafertepe Mahallesi İmam-ı Gazeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T. çarşıda Y.E.D. isimli bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı darp edildi. Evine dönen M.T.´yi yaralı olarak görünce sinirlenen oğlu Cavit T. yanına aldığı pompalı tüfekle 43 AK 849 plakalı kamyonete binerek olayın yaşandığı caddeye gitti. Yol üzerinde karşılaştığı Y.E.D.´ye pompalı tüfekle ateş açıp yaraladıktan sonra kaçtı.<br>İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.E.D. ambulansla Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Cavit T.´yi Siner Mahallesindeki evinde olayda kullandığı tahmin edilen pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Cavit T. polislere "Önce babamı dövmüşler, sonrada pide almaya gidiyordum 4-5 kişi önümü kestiler. Ben de kendimi savunmak için havaya ateş ettim" dedi.<br>Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-18 20:14:46<br>

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