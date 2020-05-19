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Kütahya´da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DHA

Kütahya´da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.<br>Kaza saat gece yarısı Fuat Paşa Mahallesi Fatih Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yiğit idaresindeki 43 AZ 386 plakalı otomobil ile 38´inci sokaktan caddeye çıkış yapmak isteyen Eray Cörten´in kullandığı 43 RA 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Murat Yiğit, eşi Kadriye, çocukları Hasan Buğra (4), Zeynep (5) ile diğer araç sürücüsü Eray Cörten ve yanında bulunan İrfan Tunuz, Fatih Gözütok yaralandı. Otomobil de sıkışan Kadriye Yiğit itfaiye ekipleri tarafından kapı kesilerek açılmasının ardından kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.<br>Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-19 02:06:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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