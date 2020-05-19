Bayram öncesi mezarlıklar temizleniyor

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Kütahya’nın Simav ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlıkların temizlenmeye başladığı belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki mezarlıkları düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Mezarlıklarımızdaki yabani ot temizliğinden başlayıp çevre düzenlemeleriyle birlikte, yıkılan mezar taşlarının bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Ekiplerimiz şehir mezarlıklarındaki çalışmalarının yanı sıra, türbelerin çevre düzenlemelerini ve bakımlarını yapıyor” dedi.

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