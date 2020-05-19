Domaniç'te iki anlamlı güne iki hediye Evlerinden çıkamayan gençlere 19 Mayıs için Türk bayrağı, Kadir Gecesi nedeniyle de Kuran-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi

Domaniç Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı güne denk gelen Kadir Gecesi için, Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden dışarıya çıkamayan gençler için program düzenledi.

Domaniç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında özellikle evlerinden çıkamayan gençlere 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Türk bayrağı, Kadir Gecesi nedeniyle de Kuranı Kerim ve ilmihal hediye edildi.

Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, “23 Nisan Çocuk Bayramını Ramazan’ın başlangıcında hep birlikte ilçemizde güzel bir ortamda kutladık. Bütün çocuklarımızı ziyaret ettik. Evlerinde herkes camlarını, balkonlarını Türk bayrakları ile süsledi. Onlara hediyeler götürdük. İlçemizde güzel bir ortam oluştu. Bugün ise yine bir güzellik oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi ile birlikte oldu. Biz 23 Nisan'da oluşturduğumuz atmosferin daha güzelini 19 Mayıs’ta oluşturmak için program düzenledik. Bununla ilgili ilçemizdeki gençlerden oluşan vatandaşlarımızı ziyaret edip bir hediye takdim ettik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile gecesinde kutlayacağımız Kadir Gecesi için hazırlanan hediyelerimizi takdim ettik. Kovit19 sebebi ile pek çok kutlamadan vatandaşlarımız mahrum kaldığı için vatandaşlarımız bu programımızdan gayet memnun kaldılar. Daha önce bu tür programlarımız büyük bir coşku ile kutlanıyordu. Maalesef bu süreçte evlerimizden kutlanır hale geldi. Ama biz coşkuyu, o mutluluğu evlerimizde birebir göz teması ile yaşadık” dedi.

Domaniç İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, “İlçe merkezi ve köylerdeki gençleri dolaşarak gençlerimize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şanlı Türk bayrağımızı, akşamında kutlayacağımız Kadir gecemizden dolayı Kuranı Kerim ve İlmihal hediye ettik. Gençlerimiz çok mutlu oldular” diye konuştu.

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