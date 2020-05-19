Hisarcık’ta mahalle fırınlarında ekmek yapımı yasaklandı

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Hisarcık Kaymakamlığı, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Ramazan süresince mahalle fırınlarında ekmek yapımının yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığı açısından bu günden itibaren Ramazan ayı boyunca ilçemiz mahalle fırınlarında ekmek yapılması yasaklanmıştır. Yasaklara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

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