Tavşanlı´da karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı (2)

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<br>15 KİŞİNİN TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI<br>Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan 50 kişiden ilk olarak testleri yapılan 35´inin negatif çıkmasının ardından, sonuçları beklenen diğer 15 kişinin de test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. 14 günlük karantinaya alınan 50 kişiye haftaya yeniden test yapılacak. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı <br>2020-05-19 17:37:59<br>

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