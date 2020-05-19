Kütahya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı coşkuyla kutlandı.

Belediye Hizmet Binası önünde başlayan programda Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine ve Kütahya Belediyesine bağlı sporculara hediye takdim etti. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen programa vatandaşın ilgisi yoğundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ömer Köse ve Murat Arık ile belediye birim müdürlerinin katıldığı kutlama programı şehir turuyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.