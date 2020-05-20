Aslanapa'da yeni tip mısırda yüksek verim bekleniyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yeni tip ''Pionner 31Y43'' cinsi mısır ekiminde bu yıl yüksek verim beklendiği bildirildi.

Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş yaptığı açıklamada, ''İlçemizde sözleşmeli mısır üreticilerimize ektirdiğimiz ''Pionner 31Y43'' mısır tohumlarımızı arazide ekim sonrası incledik. Pionner yetkili mühendisimizin de katıldığı incelemelerde tohumların topraktan çıkımının beklenenden çok daha iyi olduğunu gördük. Üreticilerimize yetkili mühendisimizin tavsiyelerini ilettik. İnşallah bu yıl slajlık mısırın en kalitelisi aslanapa ilçesinde üretilecek ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak'' idadelerini kullandı.

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