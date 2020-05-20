Kütahya'da orman yangını (1)

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<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA´nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.<br>Çavdarhisar'ın Gökler köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 1 helikopter ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Cavdarhisar Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-20 16:58:17<br>

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