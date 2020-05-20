<br>KÜTAHYA´nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda arazöz ve havadan 1 helikopter alevlere müdahale ediyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kütahya <br>2020-05-20 16:51:20<br>
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