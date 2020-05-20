Kütahya'da orman yangını (2)

<br>ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ<br>Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü ile Çatköy arasındaki karaçam ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 16:00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarıyla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri arazözlerle yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bursa'dan takviye ekipler sevk edildi. Halen devam eden yangına 1 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Engin ÖZMENOğuzhan KILIÇ-Caner AKSU<br>2020-05-20 19:58:22<br>

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