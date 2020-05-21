Altıntaş'ta haşere ile mücadele

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi ani yükselen sıcaklıklardan dolayı ortaya çıkan sineklerden dolayı tüm ilçede ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Zabıta Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda; ani sıcaklık yükselmesinden dolayı vatandaşlardan gelen talep üzerine sinek ve sivrisineklere karşı ilçe genelinde birçok noktada ilaçlama çalışması yürütülüyor. Özellikle çöp konteyner alanları başta olmak üzere mezarlık ve şehir içindeki ağaçlık alanlarda ilaçlama yapılıyor. Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede ani bastıran sıcaklıklar dolayısıyla artan sinek ve sivrisineklerin ortadan kaldırılması için ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına haşere ile mücadele konusunda sıcaklıkların ani yükselmesinden dolayı yerinde ve zamanında çalışma başlattık. İnsan ve çevre sağlığının korunması öncelikli hedefimiz’’ dedi.

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