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Şaphane'de bu hafta pazar kurulmayacak

İHA

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cuma günleri kurulan sebzemeyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.

Şaphane'de bu hafta pazar kurulmayacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cuma günleri kurulan sebzemeyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu,
yaptığı açıklamada, “İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Cuma günü kurulan ilçe pazarının 22 Mayıs 2020 tarihinde kurulmamasına karar verilmiştir” dedi.

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