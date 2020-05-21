Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Instagram üzerinden Öğrenci Konseyi ile ortaklaşa düzenlenen ikinci canlı yayında öğrencilerden gelen sorulara yanıt vererek açıklamalarda bulundu.

Üniversite ile Öğrenci Konseyi Başkanlığının Instagram üzerinden düzenlediği ikinci ortak canlı yayında Rektör, öğrenciler tarafından Öğrenci Konseyi Başkanlığına iletilen ve Başkan Vekili Rıdvan Saraçoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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